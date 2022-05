Michael Clark: Debo reconocer que hemos dado un paso en falso, cometimos errores

Michael Clark, presidente de Azul Azul, compareció ante la prensa para hablar sobre la crísis de Universidad de Chile y reconoció los errores que cometieron en la planificación de la temporada.

"Como presidente de la U debo reconocer sin rodeos, que hemos dado un paso en falso. Hemos cometido errores, pero vamos a trabajar para remediarlo, porque estamos a tiempo para hacerlo y más importante aún, porque es nuestra obligación", declaró en un discurso Clark, antes de atender las preguntas de los medios.

En la misma línea, expresó la frustración y enojo del club por la situación actual deportiva, aunque remarcó que siguen con las expectativas altas para futuro, prometiendo que trabajarán "el doble" para "recuperarnos en todo sentido".

Agradeció al ex gerente deportivo Luis Roggiero y al ex DT Santiago Escobar, quienes fueron desvinculados el club, y evitó culparlos a ellos de la mala campaña del equipo: "Acá todos nos equivocamos".

Por ese motivo, sostuvo que la prioridad es reforzar el equipo y tener un técnico "lo antes posible" para salir de la realidad deportiva que vive el club.

"Ese cambio debe venir con potenciar el plantel y renovar las ideas desde la banca. La prioridad es encontrar un entrenador de nivel que eleve esta plantilla y los jugadores que van a llegar", precisó.

"Tiene que ser un entrenador ganador, profesional, moderno, que garantice el trabajo en los entrenamientos y rigor. Que devuelva la garra e intensidad, que hoy está un poco oxidada", agregó.

No obstante, indicó que no cambiarán la estructura e idea de administración que tienen en Azul Azul.

Por último, defendió la gestión de Cristian Aubert, gerente general de Azul Azul, también muy cuestionado por los resultados de la U en la primera parte del campeonato.

"No hay un héroe y no hay un villano. Cristian (Aubert) es una bella persona, un tremendo profesional, trabaja la 24 horas por la U, conoce la industria, conoce el club como pocos. El nivel de compromiso y sacrificio por la U, es el gerente general. No somos infalibles, cometemos errores y lo importante es aprender. Aubert es parte de la estructura que tiene la U, agradezco su compromiso y seguirá siendo parte de la estructura administrativa", sentenció.