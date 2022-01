Michael Clark, presidente de Azul Azul: Llevamos trabajando en el estadio más de seis meses, pero sin hacer ruido

Michael Clark, presidente de Azul Azul, habló en profundidad sobre su gestión al mando de Universidad de Chile y reveló que llevan trabajando más de seis meses en el sueño del estadio propio. También dio detalles sobre los dueños de la U y se refirió a la denuncia de Melipilla contra el club.

"Como hincha de la U me he ilusionado muchas veces con la construcción de un estadio y y yo no quiero ilusionar a nadie con esto todavía. Pero se han conocido ya ciertas informaciones que dan cuenta de nuestros intentos por comenzar a diseñar un proyecto sobre la materia. En el caso particular de Cerrillos, tal como ha reconocido la alcaldesa de esa comuna, se ha conversado con ella. Y hemos tenido una excelente recepción de parte de ella. También hemos conversado con otras comunas y con otros alcaldes y alcaldesas", comentó Clark en entrevista con La Tercera.

En la misma línea, remarcó que "hemos llevado adelante un trabajo muy arduo en los últimos seis meses para mostrar un proyecto sólido que permita convencer a todos quienes dirigen comunas en donde tenemos posibilidades de revisar el proyecto de las ventajas que significa tener un recinto como el que imaginamos allí. Y hemos tenido una acogida increíble, que es el primer paso para poder pensar en esto. Pero insisto, no queremos caer en errores del pasado, donde se anunciaron terrenos y hasta se presentaron maquetas de posibles estadios. No vamos a jugar con la ilusión de los hinchas, porque sabemos lo que se siente. Llevamos trabajando en el estadio más de seis meses, tal como lo hemos venido haciendo en todas las áreas del Club, sin hacer ruido, porque solo haremos los anuncios que correspondan cuando tengamos cosas concretas".

Al ser consultado sobre los dueños de Azul Azul, Clark explicó en detalle quiénes son los integrantes de los directorios de los fondos que controlan la mayoría de las acciones de la sociedad.

"El Fondo Tactical Sport es dueño de un 63 por ciento de Azul Azul. Y el 90 por ciento de Tactical Sport es propiedad de Sartor y el resto de Inversiones Antumalal. En el caso de Sartor, las personas que participan de la propiedad son Pedro Pablo Larraín, Oscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Atlas Financial Group, mientras que en Antumalal estoy yo", explicó.

Clark profundizó para aclarar más dudas: "Se ha especulado y mentido sobre quienes son los dueños de Atlas, que son socios de Sartor en un porcentaje menor en dicha sociedad, un 17 por ciento exactamente. Ellos son un grupo de inversión que se constituyó en 2016 y en su directorio tiene a cinco personas: John Schaible, Trifon Houvardas, Craig Ridenhour, Thoma Hammond e Ilya Bogdanov, todos reconocidos empresarios y ejecutivos norteamericanos".

Debido a eso, sostuvo que "no fue una entidad creada para recibir dineros de representantes o dirigentes de otros clubes", descartando vínculos con Fernando Felicevich, reconocido agente de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, entre otros jugadores, y Victoriano Cerda, dirigente de Huachipato.

Finalmente, sobre la denuncia de Deportes Melipilla por supuestos dobles contratos en la U, Clark fue enfático: "Nosotros no tenemos dobles contratos como los que tenía ese mismo club y que provocaron su castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, a la espera de lo que defina la Segunda Sala. Categóricamente, no. Además, prefiero decirlo, aunque sea obvio".

"Cada pago a nuestros jugadores está debidamente registrado. Nuestros balances son públicos y se encuentran registrados en ellos. Tampoco traemos dineros no declarados de terceras sociedades. Cada peso que recibe cualquier persona que tenga relaciones de cualquier índole con el club proviene de nuestras cuentas corrientes y son recibidos por la contraparte, en regla como corresponde en cualquier organización. No sé si Melipilla podría afirmar esto mismo", concluyó.