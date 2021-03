Nahuel Luján: Lo que me hizo venir a la U es que se trata del equipo más grande de Chile

El delantero argentino Nahuel Luján fue presentado este viernes en Universidad de Chile y aseguró que le sedujo la idea de venir "al equipo más grande" del país y agregó que no le molesta la presión de un elenco importante.

Luján dijo en conferencia de prensa que "lo que me hizo venir a la U es que se trata del club más grande de Chile. Un club tan lindo como este, que me haya querido traer, me pone muy feliz".

Además, añadió que "no veo la presión como algo negativo, vengo de un equipo en que también hay mucha presión (Belgrano) y la verdad es que estoy muy acostumbrado, mientras más presión hay, más me gusta jugar. Estoy feliz y vengo a dejar todo, no queda otra".

"Ayer (jueves) me enamoré de este club, las instalaciones, todo hermoso. Esto es otro nivel, la U es un club muy grande. Mis compañeros son un grupo muy lindo. Feliz por la llegada que he tenido y a disfrutarlo muchísimo", cerró.

Finalmente, el trasandino comentó sobre algunos actos de indisciplina en el pasado: "La verdad es que fue muy criticado por mis comportamientos de joven. Cuando uno es chico comete errores que después de grande te afectan. Pero, ya está superado y desde que soy padre solo pienso en un futuro mejor para mi hija".

Luján y sus compañeros tendrán como primer desafío el debut del próximo miércoles en la Copa Libertadores contra San Lorenzo, por la segunda fase, mientras que por el Campeonato Nacional jugará a fines de marzo.

