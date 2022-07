Nery Domínguez: El interés que mostró la U me hizo tomar la decisión

El experimentado futbolista argentino Nery Domínguez fue presentado este martes como flamante refuerzo de Universidad de Chile y expuso que fue importante el interés que mostró el club al momento de tomar la decisión de llegar tras su paso por Racing.

"Conocía la realidad y lo que venía viviendo el club. Estaba la posibilidad de continuar en mi anterior club y después por distintos motivos no se pudo lograr, surgió esta posibilidad de venir acá. Es un desafío muy lindo para mi carrera y el interés que mostró el club por mí me hizo tomar la decisión", indicó.

"Quiero tratar de sumar donde me toque, aportar lo mío y ayudar a mis compañeros, y que me ayuden a mí también, para que grupalmente podamos conseguir cosas importantes", aportó Domínguez.

También recordó que Marcelo Díaz y Eugenio Mena, ex futbolistas de la U, le recomendaron llegar a la institución "laica", agregando que no depende de él si en el futuro vuelven a ser compañeros.

"Los tuve de compañeros, están identificados con el club, me hablaron muy bien y no se equivocaron. No depende de mí si en un futuro seremos compañeros o no, pero son jugadores de selección, de jerarquía y está de más decir que nos encantaría. No se equivocaron en las referencias que me dieron, tanto de la ciudad como del club, estoy agradecido", postuló.

"Salvador no -soy-, vengo a aportar en lo mío lo que he aprendido estos años, no me considero salvador ni mucho menos. Soy un jugador que viene a sumar y ayudar a los chicos, hay un plantel muy joven que necesita ayuda de los jugadores que han tenido más recorrido", completó.