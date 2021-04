Rafael Dudamel: Llegar al Superclásico con un triunfo nos da fortaleza

El técnico venezolano de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, expresó su alegría tras conseguir el primer triunfo en el Campeonato Nacional 2021, por 2-1 frente a Unión Española, principalmente porque llegan con confianza al Superclásico del domingo ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

En diálogo con TNT Sports tras el partido, Dudamel señaló que "no es fácil alcanzar un triunfo. Ni para nosotros ni para nadie. Pero viene un clásico y llegar antecedidos de un triunfo nos da fortaleza. Será un lindo partido porque ambos cuadros han conformado un lindo plantel para estar peleando allá arriba".

Después en conferencia de prensa, analizó la victoria ante los hispanos: "Nuestro juego colectivo debe ser más constante, pero también es cierto que en los últimos 30 metros es donde las individualidades destacan. Habría que ver cómo llegó el balón a Marcelo Cañete en su gol. Reconociendo que nuestro juego colectivo puede ser mejor, creo que también algo bueno hicimos".

Finalmente se refirió al regreso a los goles de Joaquín Larrivey: "Me pone contento por Joaquín, porque a pesar de no estar como titular ante La Serena y hoy (contra Unión Española), en ningún momento se alejó de trabajar como un profesional, siempre un gran líder, siempre ejemplar. Puede estar contento o no por jugar desde el inicio, pero es un ejemplo. El gol nos pone contento a todos, porque es un reconocimiento".

El duelo ante el "Cacique" del domingo se jugará desde las 16:00 horas (20:00 GMT) en Pedreros.