Ramón Arias reconoció su bajo nivel: Soy muy autocrítico y soy el primero en dar la cara

El defensa de Universidad de Chile Ramón Arias reconoció la baja en su nivel individual en sus últimos partidos, pero aseguró que buscará mejorar para que el equipo retome la senda del triunfo.

"Si bien los últimos partidos no han sido buenos, soy muy autocrítico y soy el primero en dar la cara. Hay que tratar de retomar el nivel individual y como equipo. Esto es en conjunto", dijo el uruguayo en conferencia de prensa en el CDA.

"Me han dicho algunas cosas, todo llega. Mi actitud siempre ha sido la misma, de hablar dentro de la cancha. Los dirigentes saben cómo me manejo, con un perfil bajo en relación a la renovación. No hemos tocado el tema. A mi no me cambia en nada", siguió en la misma línea.

"Si bien los últimos partidos no han sido de lo mejor, hay que tratar de sobreponerse a eso. Este partido es una oportunidad para mejorar", añadió en relación al aspecto colectivo.

Además, descartó estar en duda para el próximo duelo ante Audax Italiano por un problema en la muñeca: "Fue un choque que no pasó a mayores. Estoy trabajando normal desde todo punto de vista para el próximo partido".

Sobre los "tanos", que están terceros en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, expresó que "todos sabemos lo que es el rival. Trataremos de mostrar nuestras armas para tratar de imponernos en el campo de juego. Es muy importante para nosotros para ganar en confianza y sumar tres puntos para soñar con la Copa Libertadores".

Universidad de Chile recibirá este viernes a Audax Italiano en Rancagua, a partir de las 18:30 horas (21:30 GMT), por la fecha 26 del Campeonato Nacional.