Reinaldo Sánchez y eventual interés de la U por Daniel González: No creo que tengan la plata

El presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, salió al paso del eventual interés de Universidad de Chile por el defensor Daniel González y aseguró que los azules no tienen el dinero que el cuadro caturro pide por el zaguero.

"A mí no me han dicho nada. No ha llegado ninguna oferta de la U", dijo Sánchez en diálogo con La Tercera.

"Si lo quisieran, tendrían que pagar. No creo que la U tenga la plata que queremos por Daniel González. Habrá que ver las ofertas. Y no solo la U ha manifestado interés. También lo hizo San Lorenzo en su momento", añadió el otrora mandamás del fútbol chileno.

"¿Si está preparado para jugar en la U? Para mí la U es un equipo al mismo nivel que nosotros. Tiene 19 años, le queda mucho. No hay apuro por venderlo", complementó.