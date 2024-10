Se dio a conocer el posible estadio donde Universidad de Chile disputará la final de la Copa Chile 2024

La Universidad de Chile ya aseguró su lugar en la final de la Copa Chile 2024 tras vencer a Coquimbo Unido en las semifinales. Aunque el partido decisivo aún está lejos, ya se conocen algunos detalles sobre su eventual sede.

La ANFP está en conversaciones con la Municipalidad de Concepción para que el encuentro se realice en el Estadio Ester Roa según informó el medio Sabes. Sin embargo, el acuerdo aún no está sellado, ya que en el municipio existe bastante molestia debido a que no fue seleccionada como sede para el Mundial Sub 20.

El proceso para confirmar la sede del partido sigue en marcha. A pesar de los avances, se deben resolver algunas inquietudes locales antes de que todo esté oficializado.

Universidad de Chile deberá esperar por el "desenredo" de la Copa Chile para jugar la final

Mientras tanto, la Copa Chile ha enfrentado demoras en la Zona Sur. El partido de semifinales entre Huachipato y Deportes Puerto Montt es crucial para la definición, ya que los 'Salmoneros' llevan una ventaja de 5-1. Este miércoles se jugará la revancha y el ganador avanzará a la final regional.

Todo es un enredo y el equipo gane la llave se enfrentará a Ñublense por la final regional. Luego, de este cruce saldrá uno de los contendientes que se medirá al ganador del partido entre Magallanes o Colo Colo por la semifinal nacional.

Por el momento, Magallanes tiene una ventaja de 3-0 sobre Colo Colo en la Zona Centro Sur. La vuelta de esta serie se llevará a cabo el próximo 24 de octubre.