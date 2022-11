Sebastián Miranda: Cuando se me trajo el único objetivo era evitar el descenso y eso se cumplió

El entrenador de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, habló en conferencia de prensa luego de caer con Cobresal en el último partido del Campeonato Nacional 2022, destacando el desperdicio de la ventaja en Talcahuano, junto con analizar la campaña estudiantil.

"Me cuesta explicar la derrota. Un encuentro que controlamos con 3-1... no encuentro una explicación para la fragilidad defensiva que tuvimos. Obviamente no es lo ideal, hicimos todo lo posible por ganar. No es la manera que nos hubiera gustado terminar el campeonato, pero esto es así", indicó.

Además hizo un repaso a la magra temporada azul. "Cuando se me trajo el único objetivo era evitar el descenso y eso se cumplió, mucho antes de lo esperado. Uno siempre quiere más, pero ese era el objetivo. Tenía una convicción muy alta de que podíamos revertir la situación. Lamentablemente no terminó como pensábamos", expresó.

"Después la Copa Chile pasó a ser una exigencia y no pudimos mantenernos. Me hago cargo y tendremos que ver por que no siguió esa regularidad. Esto es futbol, seguiremos trabajando con la misma conviccion y ganas de, donde esté, seguir haciendo al club más grande", agregó.

"No es fácil jugar siempre con esta presión del descenso. Se cumplió. No es conformidad, pero si queda tranquilidad de que todos aprendamos y que el próximo año sea mejor", cerró.