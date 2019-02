Sebastián Ubilla tras sus insultos a la prensa: No sabía que estaba en vivo, fue una broma

El jugador de Universidad de Chile Sebastián Ubilla aclaró que los insultos que dijo este martes hacia la prensa en el entrenamiento de los azules fueron una broma y que no quiso ofender a nadie.

"Yo pensé no estaba en vivo, quería molestar la camarografo de la U. No fue con la mala intención de 'matar' los periodistas, siendo que hay periodistas mujeres que respeto mucho. Si alguno se sintió afectado le pido perdón, soy bastante hombrecito para dar la cara cuando me equivoco", afirmó al programa Fox Sport Radio.

Eso sí, Ubilla confesó que no le gusta hablar con la prensa deportiva porque no preguntan sobre cosas futbolistas, sino temas más "faranduleros".

"Lo que no me gusta lo de la prensa es que hoy no es una prensa deportiva, si no que farandulera deportiva, pero yo respeto como a mi me gusta que me respeten", puntualizó.

"A mi no me gusta hablar con la prensa porque no hablan de futbol, me gusta que me pregunten de sistemas, sobre el próximo rival, por eso me resto un poco de la prensa", añadió.

Además, contó que le gustaría que a los jugadores de las series menores les enseñaran a hablar con los periodistas, para que cuando lleguen al primer equipo se puedan desenvolver de buena manera ante los micrófonos.

"Hay que enseñar a los jugadores desde las inferiores a enseñarles a hablar con la prensa, para que lleguen preparados al primer equipo y poder manejarse", comentó.