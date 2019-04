Sergio Navarro: Prefiero tatuarme a la U en el pecho que recibir una corona cuando muera

El histórico seleccionado chileno y ex futbolista que formó parte del "Ballet Azul", Sergio Navarro, tuvo unas reveladoras declaraciones que causaron bastante sorpresa en el entorno de Universidad de Chile, al afirmar que le gustaría tatuarse a sus 83 años algún diseño relacionado al club.

La confesión la realizó hace algunos días en conversación con La Magia Azul, y este fin de semana volvió a comentar a La Cuarta que "me gustaría tatuarme porque me formé en el equipo. Ahora nos queda poco tiempo, y en vez de una corona prefiero llevarme a la U en el pecho".

"Nunca me hice un tatuaje. Siempre lo he pensado, por eso está dentro de mis opciones. Hay que ver cómo poder hacerlo", agregó.

Además el capitán de la Roja tercera del mundo en 1962 apuntó al presente que vive el cuadro universitario, señalando que "yo la verdad estoy molesto con la barra. Es que no apoyan al club en las malas. Si nosotros, los verdaderos azules, somos hinchas en las buenas y malas".

"De todas formas la U tiene que estar primera o segunda siempre. No puedo culpar a nadie porque no sé de la interna del club. No sé que sucedió, quien hizo las contrataciones, ni el dinero que se tenía, pero no me llena el gusto", recalcó.