Sergio Vargas reconoció con elogios el récord de Gabriel Castellón en el arco de la U

El triunfo de Universidad de Chile sobre Palestino este último domingo tuvo un punto extra a favor con el récord de imbatibilidad que logró Gabriel Castellón en el arco de los azules, algo a lo que se refirió precisamente el anterior poseedor de dicho registro en el club, Sergio Vargas.

Con el 1-0 sobre los árabes, Castellón alcanzó los 669 minutos sin recibir goles en la valla de los universitarios en el torneo de Primera División, superando los 626 que poseía Superman hasta la fecha.

Y, sobre ello es que el multicampeón con la U en los años 90' tuvo palabras, llenando de méritos lo logrado por el exHuachipato y Santiago Wanderers, además de apuntar ciertos dardos a los críticos que tuvo el golero en su llegada a la institución.

Sergio Vargas respaldó el hito logrado por Castellón en la U

A modo de reconocimiento, Superman Vargas dialogó con Cooperativa Deportes y destacó lo hecho por Castellón en el arco de la U, señalando que: "No es fácil llegar al arco de la U y adaptarse, y jugar con la presión que existe, con las exigencias que hay, a poder ganar, que el arquero no se puede equivocar, y ser muy efectivo. El proceso que estaba viviendo, que era un proceso de adaptación, era acorde a la situación. No esperaba que fuera figura en todos los partidos".

"Había gente que decía que era muy cuestionado, lo criticaban, incluso exarqueros, pero ahí se sabe quien sabe de fútbol y quien no", agregó al respecto.

Igualmente, Vargas evitó comparar las etapas de cada récord con su propio logro y el de Castellón, expresando que: "Creo que yo algo sabía que tenía esa marca. No es algo que tuviera mucha importancia. Más importante que lograr una marca era conseguir el campeonato, que era lo que apuntábamos ese torneo del 1995".