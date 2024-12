“Siempre ocupará un lugar en el club”: Castañeda recordó al Doctor Orozco y su “secreto” para devolver a la U a la gloria

Este viernes conocimos la triste noticia de la partida de René Orozco a los 94 años, histórico dirigente que llevó a Universidad de Chile a ser campeón de Primera División después de 15 años en 1994, con el entrenador Jorge "Lulo" Socías.

Un futbolista que fue importante para el club en esa competición y varias más de la época fue Víctor Hugo Castañeda, quien nos comparte su recuerdo del Doctor en diálogo con Al Aire Libre.

El recuerdo de Víctor Hugo Castañeda para el Doctor Orozco

Castañeda, que fue jugador de los Azules entre 1992 y 1997, primero lamentó el hecho: "Mucha pena, mucha tristeza por el sensible fallecimiento del doctor, pero hace rato que él venía con muchas complicaciones de salud".

"Creo que la última vez que hablé con él fue hace un año, o un año y medio atrás. Un día, buscando teléfonos, me apareció, lo llamé y conversamos un buen rato y él me dijo: 'Puta no te desaparezcas conmigo, conversemos'. Le dije que lo iba a llamar después y desgraciadamente por muchas actividades no tuvimos mayor contacto".

"Yo siempre tuve una buena relación con el doctor porque era un tipo muy especial, o sea, tú hacías una crítica pública en su momento y él te arrancaba la cabeza públicamente, pero en el privado tú le podías decir lo que quisieras, lo que tú sentías y él te aguantaba, te discutía con argumentos. Yo tuve muchas peleas en privado con él, peleas, entre comillas, discusiones, pero siempre terminamos en muy buenos términos, mucho respeto de mi persona hacia él y él también hacia mí, con mucho afecto", añadió.

El secreto del Doctor Orozco para devolverle la gloria a Universidad de Chile

En relación a lo deportivo, pensando en los 4 títulos del Campeonato Nacional, 2 Copa Chile y una semifinal de la Copa Libertadores, para Castañeda el factor fue el "liderazgo" de Orozco.

"Él tuvo liderazgo en la primera etapa de su mandato, se apoyó en gente que sabía. Cuando necesitaba números hablaba con los contadores, con los ingenieros. Y en la parte técnica, se apoyaba mucho en los entrenadores. Primero con Arturo (Salah), después con el Lulo, hasta que se 'salió' con el Lulo, pero siempre él escuchaba a los especialistas en su tema, y eso lo llevó a tener una administración muy exitosa, sobre todo en la primera parte, porque la U venía con muchas dificultades en lo económico, venía con una racha negativa en lo deportivo: Descendió, después a punto de descender nuevamente. Y bueno, él encabezó un proyecto en la parte directiva y él se preocupó solamente de eso, de la parte administrativa, directiva, de manejar él su proyecto y la parte deportiva se la dejó Arturo y después al Lulo para conseguir lo que se consiguió".

"Él determinaba, se planteaba un objetivo y buscaba la forma de llegar a ese objetivo no alejándose del plan trazado. Después al final se termina desvirtuando porque él se queda muy solo en la parte directiva, pero lo más importante fue que reorganizó y ordenó a la U, que después cuando empezó a funcionar ya no necesitaba tanto manejo como en los primeros años", añadió.

¿El carácter le jugó a favor o en contra al Doctor Orozco?

Sobre el fuerte carácter del Doctor Orozco, Castañeda cree que "en la primera parte le juega muy a favor y después le termina jugando en contra porque ya no escuchaba a los que había escuchado en un comienzo, a los especialistas. Él, por ejemplo, no sé si se empecinó, pero quería la ciudad deportiva a toda costa, en el Noviciado, la U no estaba preparada en ese momento para para generar un gasto de esa magnitud, de esa forma. Entonces ahí le fue jugando en contra".

También rememoró la relación con los planteles: "Yo creo que era con todos (la buena relación), él tenía, por ejemplo, una cercanía importante con (Sergio) Vargas, después ya la cercanía no era, él era muy especial, un hombre de mucho carácter, yo creo que había que decirle las cosas en el privado. Cuando las cosas se ventilaban, a él no le gustaba. No le gustaba que salieran públicas en la prensa y ahí él no tenía miramientos, quien fuera".

"Ahí está la pelea memorable con todos nosotros el día que deciden sacar al Lulo, nosotros estábamos en una pretemporada en Miami, y regresamos y él solo enfrentó al plantel. Tuvimos una discusión en el camarín, ahí en el Caracol Azul, y el único que dio la cara de los dirigentes ante todo el plantel fue él", sostuvo.

El legado de René Orozco en Universidad de Chile

Sobre el sentimiento de los hinchas, Víctor Hugo sostuvo: "Yo creo que la gente tiene un buen recuerdo de él, pero claramente te puede gustar o no gustar la forma, pero él es parte importante de la historia de la U. Va a ocupar siempre un lugar, creo yo, importante. Siempre se va a hablar de dirigentes como él. En esa época había dirigentes que tenían carácter, aparecían todos los días y hablaban y eran muy preocupados por su club. De la U, que venía de una crisis económica muy fuerte y la termina levantando él con toda su directiva. Se habla de él, pero había mucha gente detrás de él creo que tuvo la capacidad de liderazgo para levantar a la U en ese momento".

Finalmente, comparó a Orozco con algunos dirigentes actuales: "El doctor nunca tuvo, a lo mejor, la necesidad ni económica ni de figuración. Hoy día hay mucha gente que entra al fútbol por un negocio y porque quiere hacerse conocido. Después del doctor hay que recordar que él cuando hacía clases, estaba en la universidad o en el hospital, lo conocían solamente en su ámbito. Después llegaba a tener una exposición mediática donde aparecía casi todos los días en las noticias porque era una persona que siempre decía algo. Y sí, te puede gustar o no gustar, pero siempre te decía algo".