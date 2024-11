Superclásico en el TAS: Este lunes será clave para la denuncia de la U contra Colo Colo

A dos semanas del título de Colo Colo por el Campeonato Nacional, la pugna con la Universidad de Chile en los escritorios está lejos de terminar. Pese a que la denuncia de la U fue desestimada en la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina del ANFP, aún les resta un recurso.

El Romántico Viajero informó a través de una conferencia de prensa que acudirían al TAS con la denuncia de que Jorge Almirón sí se comunicó con su cuerpo técnico durante el partido con Huachipato, duelo en que se encontraba suspendido.

Este lunes será clave para la denuncia de la U contra Colo Colo

La última instancia de apelación que tendrá la U es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El plazo legal para que los laicos presenten su denuncia comienza este lunes 25 de noviembre.

Los abogados del equipo azul tendrán 21 días para enviar sus alegatos, y con la publicación del fallo de la Segunda Sala, tendrán más antecedentes para poder presentar en la corte internacional.

¿Qué dijo Jorge Almirón de la denuncia en el TAS?

El director técnico de Colo Colo nuevamente fue consultado por la maniobra de la U y en declaraciones en la Arenga del Abuelo aseguró que "me dieron tres fechas y tengo que estar en el placo, y ahí estoy".

"No puedo estar sentado sin hablar ni moverme. Es imposible. Ese partido era importante. Estoy atento, pero sin tomar decisiones. No podía, no había tiempo de nada tampoco", cerró Jorge Almirón.