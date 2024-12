U. de Chile comenzó su pretemporada con dudas en lo deportivo y dirigencial

Universidad de Chile comienza este lunes su pretemporada con miras a la temporada 2025. Los futbolistas del elenco azul dejan atrás sus vacaciones y retornan a los trabajos con miras a los desafíos del año venidero: Supercopa, Copa Chile, Campeonato Nacional y Copa Libertadores.

El plantel laico se dividirá en grupos, algunos están citados en el Centro Deportivo Azul, mientras otros deben acudir a una Clínica del sector oriente para realizarse mediciones y chequeos médicos.

U. de Chile tiene pocas novedades en lo futbolístico

En la U no han existido grandes novedades en tema de refuerzos. Sólo han sumado a Julián Alfaro y de acuerdo a lo informado por el medio partidario Emisora Bullanguera, los argentinos Luciano Pons y Federico Mateos fueron considerados para arrancar la pretemporada con el resto del plantel.

En cuanto a los jugadores que no seguirán en el club, Cristian Palacios no fue considerado en la pretemporada de la U, ya que no renovó su contrato con la institución. Tampoco estarán Marcelo Morales y Juan Pablo Gómez, jugadores que ya están fuera del club.

Comenzó la pretemporada de la U y un grupo ya se realiza exámenes en Clínica Meds.@adnradiochile pic.twitter.com/SGrgWEqgc3 — Leo Mora (@LeoMoraRadio) December 16, 2024

La U también tiene incertidumbre en el plano institucional

El pasado 15 de noviembre la Comisión del Mercado Financiero (CMF) instruyó a Sartor ( grupo controlador de Azul Azul, la Sociedad Anónima que administra Universidad de Chile) a suspender los aportes a los fondos que administra debido a "deficiencias relevantes detectadas en su gestión".

El ente regulador descubrió que una parte relevante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor AGF financiaron créditos emitidos por personas vinculadas a los directores y accionistas mayoritarios de la sociedad, situación que vulnera el artículo 17 de la Ley Única de Fondos.

En palabras simples, la CMF congeló los fondos de Sartor porque detectó que que estaba invirtiendo en los negocios asociados a sus propios dueños.

Esta situación es un duro golpe para los azules y de acuerdo a lo que publica este lunes El Mercurio, ha generado incertidumbre en el entorno de la plana mayor de Azul Azul, y de acuerdo al citado medio podría generar que incluso, Michael Clark, presidente de la institución, deje el cargo.