U. de Chile sondea atacante y Walter Montillo piensa en su renovación

Universidad de Chile quiere evitar entrar en una crisis similar a la vivida en 2019 y ya está buscando el cómo reforzar el equipo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, y en lo concreto son dos movidas: contratar un delantero y negociar la renovación con Walter Montillo.

Según averiguamos en Al Aire Libre, la dirigencia de Azul Azul tiene interés en lograr el fichaje de Alejandro Hohberg, puntero de Universitario de Lima, quien ya estuvo en la órbita de los "chunchos" en diciembre del año pasado.

El problema con su fichaje es que Universitario de Lima no quiere soltar al jugador, quien finaliza su contrato el próximo año.

Por su parte, Montillo reveló en La Magia Azul que ha estado en conversaciones con Cristian Aubert, presidente de la U, sobre la posibilidad de seguir un año más en el equipo.

"No quiero que lo hagan porque me pide el hincha, no, quiero que el club sienta que soy útil, que ellos sientan que puedo ser un aporte, y de donde sea porque tendré 37 años y me cuido mucho, quiero ser un aporte", explicó.

Además, apuntó que quiere sentarse con el directorio a negociar, porque, si sigue, el objetivo es poder retirarse y tener la chance de despedirse ante la hinchada azul.

No obstante, reiteró que si debe dar un paso al costado lo hará, porque "yo quiero lo mejor para el club".