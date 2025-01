¿Universidad de Chile pierde un posible refuerzo en delantera?

No es novedad que la Universidad de Chile en este mercado de pases está en búsqueda de un goleador para que vista su camiseta la próxima temporada, ya lo intentaron con Octavio Rivero, pero esa opción ya esta lejos de concretarse.

Otro de los nombres que tiene en carpeta la dirigencia azul es el de Rodrigo "Tucu" Contreras, el cual ya es oficial que no va a continuar en Everton de Viña del Mar y aún no tiene club para el 2025. El delantero viene de ser el segundo jugador con más goles en el campeonato, por detrás de Fernando Zampedri, con 16 anotaciones, pero la U no es el único interesado en contar con él.

¡El 𝙠𝙞𝙡𝙡𝙚𝙧 del área! ¡El 𝙝𝙤𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙜𝙤𝙡! 💥 Rodrigo Nicolás Contreras vistió la Oro & Cielo en 25 partidos por el #CampeonatoItaú🏆 y convirtió 16 goles ⚽️, consagrándose como el segundo goleador del torneo 🤯.



Unión Española quiere quitarle el refuerzo a la U

En el último tiempo se aseguró que Unión Española habría preguntado por Rodrigo Contreras y tiene unas intenciones muy fuertes de quedarse con el jugador en su plantel. La U ya ofertó por el jugador pero en palabras del mismo representante del jugador la oferta fue insuficiente para que se de su llegada.

Unión Española quiere un préstamo con opción de compra, se habla que el pase del jugador estaría valorado en cerca de 1.5 millones de dólares. Ahora solo queda que el jugador defina su destino, si se queda en Chile y en qué equipo o toma alguna de las opción desde Argentina o Ecuador.