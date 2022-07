Universidad de Chile quedó sin estadio para jugar contra Ñublense

Universidad de Chile comunicó que a raíz de las reparaciones a las que será sometida la cancha del Estadio Santa Laura, quedó sin recinto para recibir a Ñublense y ser local el próximo fin de semana, en la fecha 18 del Campeonato Nacional.

El cuadro laico explicó que no solo no podrán ser anfitriones de a los chillanejos, sino que el reducto de Independencia "no estará disponible para nuestros partidos de local por un tiempo indefinido".

"Según nos comunicó la dirigencia de Unión Española, el campo de juego del reducto de Independencia quedó inutilizable tras los eventos deportivos desarrollados el fin de semana y el sistema frontal que se presentó durante los últimos días en la zona central del país, y que se mantendrá esta semana, según indican los informes de meteorología", señalaron desde la U.

"Debido a esta situación, en lo inmediato, nuestro club ya se encuentra realizando gestiones para asegurar un nuevo estadio para disputar el próximo partido como local, ante Ñublense, programado para este domingo 17 de julio, a las 17:30 horas", indicaron los estudiantiles.

La cancha del Santa Laura quedó en deplorables condiciones luego que Chile fuera local ante Estados Unidos en el repechaje de ida al Mundial de Rugby XV.