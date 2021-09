Valencia y caída de la U: "El equipo no entró bien y eso se paga caro"

El director técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, lamentó la derrota de su equipo por 2-1 ante el colista Santiago Wanderers, pero se animó a sacar conclusiones positivas tras la reacción en el segundo tiempo.

En conferencia de prensa, Valencia señaló que "el equipo no entró bien en este partido. Eso en el fútbol se paga caro. En el segundo tiempo mostramos un rendimiento distinto".

"No sé si un empate hubiese sido justo o no, pero por lo menos desde la forma, de cómo fuimos, de cómo quisimos revertir y desde el orgullo y la actitud de los jugadores en el segundo tiempo, es lo que me deja un poco sensaciones positivas", añadió.

Volviendo a la autocrítica, aseveró que "más allá de las variantes tácticas que fuimos incorporando, estuvo el esfuerzo, pero no nos dio para por lo menos alcanzar un empate. No quiero poner excusas. Tenemos que ser capaces de encontrar respuestas en cada uno de los partidos".

Además, evitó cargarle la responsabilidad a los jugadores: "Debemos darle la oportunidad a los futbolistas para revertir lo que está sucediendo, esto no es de una individualidad. Sabemos que la fortaleza es el equipo y entendíamos que al ser muy bajos no quisimos modificar, ya que había algo desde la actitud del cómo había que jugar, nuestros jugadores tenían que salir a jugar esos segundos tiempos y la respuesta estuvo".

"Aquí lo más importante es retomar lo que hacíamos hace un par de fechas, donde desde el minuto uno jugábamos el partido, no desde los 45', ya que el rival te lastima y lo estamos pagando muy caro", cerró.

La U tendrá la posibilidad de resarcirse de sus dos derrotas seguidas el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) contra Deportes Antofagasta.