Yael Oviedo y su salida de la U: El técnico no me dio razones válidas, es un tema personal

La delantera argentina Yael Oviedo comentó su salida de Universidad de Chile e hizo sus descargos, ya que asegura que no habían razones futbolísticas para dejar al equipo, tras una gran campaña, con un título y dos copas Libertadores.

Oviedo nos dijo en "Tardes Deportivas" de Al Aire Libre en Cooperativa que "llamé al técnico Carlos Véliz y no me dio una razón válida que me dejara tranquila o me sacara las dudas. Yo le dije que para mí es un tema personal".

"Yo quería seguir en Universidad de Chile, pero el técnico no quiso. Siento que es un tema de gustos. Ahora tengo que pensar en mi carrera, que no se termina por haber dejado la U. Tengo algunas ofertas", añadió sobre el tema.

"De igual forma, le dije a Véliz que aprendí mucho de él y que lo pasé muy bien. Los problemas personales prefiero guardármelos para mí, y me gustaría volver para vivir otro proceso con él. Si tengo que volver a compartir en otro equipo con el profe, encantada. Puede que nos hayamos equivocado, pero somos personas", añadió.

Finalmente, le preguntaron si hay opciones de que juegue en un futuro en Colo Colo: "No he recibido ninguna propuesta, pero es difícil, la verdad es que yo me enamoré de la U y sé que hay una rivalidad que es como un Boca-River en Argentina", crró.