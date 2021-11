Yonathan Andía y el aporte de psicóloga en la U: Nos ha ayudado a tomar mejores decisiones

El zaguero de Universidad de Chile Yonathan Andía comentó el momento de los azules y se refirió específicamente al aporte de la nueva sicóloga que llegó al club, María Paz Ocampo, en medio del complejo escenario que afronta el equipo en las últimas dos fechas.

"Nos ha ayudado mucho en la parte mental, en la parte espiritual, hemos estado más tranquilos, hemos tomado mejores decisiones, así es que ha sido un gran aporte", dijo Andía en conferencia de prensa.

El defensor diestro también tuvo palabras para el rol de la dirigencia en medio de la lucha por evitar el descenso y aseguró que están todos unidos pese al silencio de Michael Clark, presidente de Azul Azul, en relación al momento del equipo en el anunció de renovación con Adidas.

"No sé lo que habrá dicho él, acá me preocupo de mi persona e intento darlo todo al 100, y estamos unidos, porque si no, será muy difícil, así es que estamos muy unidos: plantel, cuerpo médico, dirigentes y la hinchada", expresó.

"Los dirigentes nos han estado acompañando y como te digo, estamos todos unidos para sacar adelante a la U", añadió.

Andía hizo además la previa del duelo ante Cobresal y manifestó que "estamos con mucho optimismo y fe, sabemos lo que nos jugamos. Es un partido muy importante para nuestras aspiraciones, que a esta altura es quedarnos en Primera, así es que vamos a ir con todo a El Salvador a jugarnos nuestra opción. Sabemos que será un partido difícil, pero estamos unidos y convencidos de que podemos ganar el partido".

Eso sí, el ex defensor de La Calera evitó darle el rotulo de vida o muerte: "Es un partido importante, pero no de vida o muerte, porque nadie se va a morir. Es un partido de fútbol importante para nosotros, para nuestras familias y para la hinchada", comentó.

Andía se refirió también a su recuperación y manifestó que "personalmente me siento bien, vengo de una lesión que me tuvo a maltraer. Me he podido ir recuperando de buena manera gracias al cuerpo médico; y grupalmente estamos bien y esperamos estar a la altura de un partido muy importante".

"Hemos mejorado en la parte defensiva, nos falta soltarnos en lo ofensiva y estamos trabajando para hacerle daño a Cobresal y traernos los tres puntos que son muy importantes para nosotros", complementó.