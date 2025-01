¿Cuelga los botines? Osvaldo González no renovó contrato con U de Concepción

Universidad de Concepción es uno de los equipos de Primera B que más se ha movido durante el mercado de fichajes, en el cual ya llevan cuatro nuevas contrataciones, además de los dos préstamos provenientes de la Universidad de Chile, Jeison Fuentealba y Renato Cordero.

Pero no todo es felicidad en el equipo de la región del BioBío, debido a que uno de sus referentes en el plantel decidió no renovar su contrato, por lo que deberá buscar equipo o retirarse del profesionalismo.

Se trata del defensor de 40 años, Osvaldo González, quien decidió no extender su contrato con el campanil, por lo que deberá buscar club para la próxima temporada o colgar los botines del fútbol.

El defensor Osvaldo González (40) no seguirá en #UdeConcepción. El ex capitán del campanil decidió no aceptar la propuesta para ser parte del elenco en la Temporada 2025. pic.twitter.com/5b3cEm99CW