La nueva cruzada de Simone Biles: Terminé de competir con los estándares de belleza

La gimnasta estadounidense Simone Biles, multicampeona mundial y medallista olímpica, se lanzó en una nueva "cruzada" para evitar los juicios de las deportistas en base a los estándares de belleza, para lo cual publicó un potente comunicado en sus redes sociales.

En un texto que tituló "¿Cuándo la belleza se convirtió en una competición?" la norteamericana estipuló que ella no se inscribió en una competencia de esas características, pero a diario se le convierte en un desafío.

"En la gimnasia y en muchas otras profesiones hay una competición en auge que no tiene nada que ver con el rendimiento. Hablo de la belleza. No sé por qué otros sienten que pueden definir tu propia belleza basados en sus estándares", cuestionó.

"He aprendido a poner una posición fuerte y dejar mucho de ello a un lado. Pero estaría mintiendo si dijera que lo que la gente dice de mis brazos, piernas, cuerpo, sobre cómo lucen en un vestido, traje de baño o pantalones casuales no me ha deprimido en ocasiones", continuó.

"Mientras pienso en ello, no tengo que mirar tan lejos para observar cuan común se ha vuelto ese juicio. Estoy agotada de que todo en la vida se convierta en una competencia, así que defino mi postura y la de todos los que han pasado por lo mismo", siguió Biles.

"Hoy digo que ya terminé de competir contra los estándares de belleza y la cultura tóxica del troleo cuando otros sienten que su expectativas no están llenas. Porque nadie debería decirnos cómo tiene o no debería lucir la belleza", lanzó.

Por último, señaló que "la belleza no es una competición".