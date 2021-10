Simone Biles, entre lágrimas: "Aún tengo miedo de hacer gimnasia"

Simone Biles, estrella de la gimnasia estadounidense, rompió en llanto este jueves y afirmó que aún tiene "miedo" a competir, debido a la magnitud de los problemas de salud mental que ha estado viviendo desde que abandonó la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Hacer algo que he hecho desde siempre y no ser capaz de hacerlo por todo lo que estoy atravesando es muy loco. Porque amo tanto el deporte, pero... es horrible, lo siento", dijo Biles en entrevista al programa Today.

Además, Biles, quien fue una de las víctimas de abuso sexual del médico Larry Nassar, remarcó que se siente orgulla por la batalla que está dando ante todo lo que le ha pasado.

"No creo que la gente entienda la magnitud de lo que estoy pasando, pero por muchos años he pasado por todo lo que se me ha puesto en frente y estoy muy orgullosa de mí misma", comentó.

Finalmente, apuntó sentirse "feliz por ser una líder de las sobrevivientes y darles coraje para que todas hablen, estoy feliz de ser una voz para ellas".

"Pero pasamos por nuestras propias cosas, es duro, pero los problemas volverán cuando regrese, aún tengo miedo de hacer gimnasia", sentenció la ganadora de cuatro medallas de oro en Río 2016.