Joaquín Niemann se convirtió en el primer chileno en ganar un título del PGA Tour

Joaquín Niemann hizo historia en el golf mundial al convertirse en el primer chileno en conquistar un título en el PGA Tour, tras ganar este domingo el torneo A Military Tribute at The Greenbrier, que se disputó en White Sulphur Springs, en Virginia Occidental (Estados Unidos).

El talagantino de 20 años, profesional desde mediados de 2018 y número 84 del mundo al comienzo de la semana (se meterá entre los 50 primeros este lunes), cerró una faena brillante con una última ronda de 64 golpes, seis bajo el par, que le permitieron acumular 259 impactos (-21).

El jugador nacional logró ocho birdies este domingo y tres consecutivos en los hoyos finales (5, 8, 10, 12, 13, 16, 17 y 18), contra solo dos bogeys (hizo tres en todo el campeonato) para coronar su gran victoria.

El joven golfista empezó el torneo el jueves con una ronda de 65 golpes, siguió con un espectacular 62 el viernes y continuó el sábado con 68, hasta llegar a los 64 de la jornada final, que lo tuvo en el liderato desde el comienzo del día.

Para lograr el primer triunfo de un chileno en el PGA Tour, Niemann terminó con una ventaja de nada menos que seis palos sobre el estadounidense Tom Hoge, segundo en solitario. A siete acabaron los también norteamericanos Brian Harman, Harris English, Nate Lashley y Richy Werenski.

Gracias a esta conquista, Joaquín Niemann aseguró 500 puntos FedEx, la tarjeta asegurada hasta 2022 e ingreso a los torneos The Players, Masters y PGA.

