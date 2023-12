Joaquín Niemann recurrió a un emotivo desempate para ser campeón en Australia

El chileno Joaquín Niemann se alzó con la victoria final en el Abierto de Australia, torneo del DP World Tour, tras imponerse en el desempate al japonés Rikuya Hoshino; y con ello se convirtió en el primer chileno que conquista una cita de este circuito.

Niemann finalizó la jornada decisiva con 66 golpes y completó su participación con un total de 217, 14 bajo el par campo.

Ese mismo registro global hizo al final de las cuatro jornadas Hoshino, lo que obligó a que se disputara un play-off para decidir al ganador.

Tras completar ambos con birdie el primer intento, en el segundo el chileno culminó su triunfo con un eagle, lo que le valió el título.

De esta manera Niemann obtuvo premio a un gran día de desenlace que empezó con cuatro de desventaja sobre el asiático.

Chile’s Joaquin Niemann wins the men’s @AusOpenGolf title on the second playoff hole with an eagle! pic.twitter.com/h42oOpDWTb