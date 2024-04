Hockey sobre hielo: Jugadores se fueron a los "combos" tras apenas dos segundos de partido

Un partido de la National Hockey League (NHL) de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) se demoró apenas dos segundos en convertirse en una batalla a "combos" sobre la pista de hielo del Madison Square Garden de Nueva York.

El duelo era entre Rangers de la ciudad local y New Jersey Devils, donde un pequeño contacto fue la chispa perfecta para que varios deportistas en simultáneo se trenzaran a golpes con sus rivales, no siendo separados por nadie.

¿El resultado? Ocho expulsados y ambas escuadras tuvieron que enfrentar el duelo, prácticamente, con alineaciones totalmente distintas a las planificadas para el arranque del encuentro.

Revisa el hecho:

A FULL ON 5v5 LINE BRAWL TO START THE GAME 😱



CHAOS AT MSG ‼️ pic.twitter.com/k95BsP34xA