En Peñaflor se está escribiendo una linda historia de futuro en el deporte nacional, ya que un equipo infantil de hockey patín representará a Chile en Argentina.

Esto luego de coronarse campeones el último fin de semana en un torneo cercano a su comuna, en Padre Hurtado, por lo que llegarán en un gran momento para el certamen del país trasandino.

El equipo chileno infantil de hockey patín llevará la bandera de Chile a Argentina

Los pequeños que tienen entre 6 y 7 años (cursan entre kínder y 1° básico en sus colegios) irán a Argentina entre el 30 de noviembre y 7 de diciembre para disputar el Campeonato Internacional de Hockey Patín Antonio Tobal de San Juan.

El equipo representa al Club de Hockey Thomas Bata de Peñaflor y está conformado por: Alonso Díaz (arquero), Mathias Ducaud, Lucas Beamín, Rafael Icarte, Facundo Mora e Iñaki Ribes.

Las expectativas del equipo chileno que va a Argentina

Emilio García, entrenador del equipo y jugador de la serie de honor del Club Tomás Bata, nos contó Al Aire Libre: "Para mí ser entrenador de los niños es una muy linda experiencia que hasta el momento solo me ha dado buenas situaciones. Poder transmitirles la pasión que siento por este deporte a los niños de esa edad y que la sientan de la misma manera me hace tener una mejor llegada a ellos y me hace el trabajo de entrenarlos mucho más fácil".

"Vamos con mucha ilusión a este campeonato que ya llevamos entrenando específicamente para el campeonato dos meses, tenemos un muy buen grupo tanto de jugadores como de apoderados, creo que sería muy lindo poder llegar lo más arriba posible en las posiciones, pero por sobre todo que disfruten mucho este viaje y pueden reforzar sus lazos como compañeros y como amigos", añadió.

El arquero Alonso Díaz, sostuvo por su parte: "Estamos muy felices porque el domingo 13 de octubre ganamos un campeonato de escuelitas y cada día estamos preparándonos para ir a Argentina, estamos entrenando duro para llegar bien a ese torneo".

El jugador Facundo Mora añadió: "Estoy orgulloso porque fue mi primera copa que ganamos, y por ir a Argentina siento mucha alegría de pasarlo bien".

Finalmente, el pequeño Rafael Icarte dijo: "Estoy muy feliz por el equipo, hemos entrenado mucho y el campeonato nos da mucho ánimo para seguir preparándonos para Argentina".