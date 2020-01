JJ.OO. de la Juventud de Invierno: La bandera chilena flameó en imponente inauguración

Este jueves se desarrolló la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud 2020 en Lausanne, Suiza, una ceremonia que contó con la presencia de la bandera chilena, portada por la deportista nacional Matilde Schwencke.

En representación de los ocho miembros del Team Chile presentes en la cita de los anillos, la esquiadora de 16 años fue la encargada de flamear la bandera ante un repleto Vaudoise Arena.

¡Nuestra bandera salió al mundo! Matilde Schwencke desfiló en nombre de los ocho deportistas del Team Chile que competirán en @lausanne2020 😊.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/FvwDyxkBcS — Team Chile (@TeamChile_COCH) January 9, 2020

La ceremonia se desarrolló en imponente marco que además del desfile de todas las delegaciones, contó con espectaculares intervenciones artísticas, de iluminación y fuegos artificiales.

Solo performance by Swiss figure skater and Olympic medallist @StephaneLambiel to the sound of Vivaldi’s “Four Seasons”. Stephane Lambiel passes on his knowledge to a young athlete skater and other young skaters join the scene... #Lausanne2020 #YouthOlympics pic.twitter.com/46TRABJwIm — Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉 (@lausanne2020) January 9, 2020

https://t.co/lDLEAYdUoY — Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉 (@lausanne2020) January 9, 2020

Serán 16 disciplinas de invierno -Chile tendrá representantes en cinco- las que se tomarán la competencia, entre ellas el biatlón, bobsleigh, curling, hockey, luge, patinaje, snowboard y esquí alpino.

Este viernes 10 de enero arrancará la competición para el team Chile con Nicolás Pirozzi y Matilde Schwencke en esquí alpino.

El sábado 18, en tanto, Antonia Langer se estrenará en Freestyle-Slopestyle Big Air, mientras que Juan Luis Uberuaga y Natalia Ayala competirán ese misma jornada en Cross Country.

Los últimos nacionales en competir serán Alvaro Yáñez y Benjamín Yáñez en Snowboard Slopestyle Big Air, mientras que Josefina Valdés lo hará en Freestyle-Ski Cross, todos el domingo 19 de enero.

¡EMPIEZA LA FIESTA EN LAUSANNE 🇨🇭! Hoy es la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno @lausanne2020 🔥 (16:00 en @olympicchannel 📺). Les dejamos el calendario de competencias de nuestros 8 deportistas 💪💪.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/auT2nkCBtD — Team Chile (@TeamChile_COCH) January 9, 2020

No big event in Switzerland is complete without alphorns, a national symbol of Switzerland.#Lausanne2020 #YouthOlympics pic.twitter.com/0p7GFrmarF — Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉 (@lausanne2020) January 9, 2020

Veuillez vous lever pour l'hymne national suisse, chanté par Camille Jaquenoud et Guillaume Dutoit-Ruiz depuis l'intérieur d'un télécabine suspendu, un symbole puissant de l'égalité des sexes des #Lausanne2020 #YouthOlympics pic.twitter.com/bkeUtq7KvY — Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉 (@lausanne2020) January 9, 2020

Une chorégraphie époustouflante des anneaux olympiques utilisant des cerceaux aériens, un cerceau, une roue allemande et une roue Cyr #Lausanne2020 #YouthOlympics pic.twitter.com/u0QcNuAV1q — Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉 (@lausanne2020) January 9, 2020

Le drapeau olympique arrive à la Vaudoise Aréna #Lausanne2020 #YouthOlympics pic.twitter.com/lMlB8bhW0d — Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉 (@lausanne2020) January 9, 2020

New Zealand 🇳🇿 field hockey player & performance artist Zakea Page, designer of the #Lausanne2020 #YouthOlympics medal paints with his field hockey sticks in a street art atmosphere. pic.twitter.com/mZqkl1zS6L — Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉 (@lausanne2020) January 9, 2020