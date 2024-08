Carlos Díaz y Hugo Catrileo fueron los mejores latinoamericanos de la Maratón de París 2024

Este sábado se disputan una de las últimas competencias en los Juegos Olímpicos de París 2024 con algunos deportistas nacionales buscando representar de la mejor manera posible a Chile en la cita de los cinco anillos que se disputan en la capital francesa.

En la prueba de la maratón, los atletas nacionales Carlos Díaz y Hugo Catrileo finalizaron en los lugares 53 y 59, respectivamente, siendo los mejores latinoamericanos de la competencia.

La autocrítica de los representantes nacionales

La prueba, de 42 kilómetros, se desarrolló bajo un fuerte sol en París, lo que mermó las posibilidades de los chilenos, quienes realizaron una fuerte autocrítica tras la carrera.

"El trazado es demasiado exigente, impensado. Es muy difícil encontrar una maratón con tanto desnivel como esta. La temperatura también subió mucho, esta maratón nos llevó a muchos extremos", señaló Carlos Díaz.

"Hoy estuve peleando la punta hasta el kilómetro 15-20, íbamos en punta, en el kilómetro 25 me volví a agregar al grupo de adelante, pero eso me pesó. Creo que me ubiqué como el mejor latinoamericano, pero sabemos lo que podemos mejorar. Viene otro ciclo olímpico, vamos a meternos nuevamente en la pista porque tenemos que mejorar todos los resultados desde abajo hacia arriba para poder pensar en una mejor marca de cara a los Juegos de Los Ángeles", puntualizó.

Por su parte, Hugo Catrileo reconoció que "me sentí bien, di mi 100%, corrí para lo que estaba y eso no es suficiente. Tengo que esforzarme el doble o el triple. Es mi primera incursión a nivel mundial, nosotros competimos a nivel latinoamericano, otro tipo de exigencia, pero falta mucho y vamos a seguir trabajando".

Representante de Etiopía se colgó el oro en la maratón

El ganador de la competencia fue el etíope Tamirat Tola se llevó la competencia con un registro de 2h06'26'', bajando en seis segundos el récord olímpico que estaba vigente desde Beijing 2008. Completaron el podio el belga Bashir Abdi (+0'21'') y el keniata Benson Kriputo (+0'34'').

El campeón defensor de Río 2016 y Tokio 2020, Eliud Kipchoge, debió abandonar la prueba en el kilómetro 31.