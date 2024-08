Indignación en París 2024: Deportista neerlandés le grita el triunfo en la cara al rival y lo golpea

La final olímpica de hockey césped en París 2024 dejó una marca controversial cuando Duco Telgenkamp, estrella de Países Bajos, celebró su gol decisivo con un gesto que calentó los ánimos de los alemanes.

Telgenkamp, el héroe de la final de hockey césped en los Juegos Olímpicos de París 2024, no solo ganó el oro para Países Bajos, sino que también se transformó en el villano con un provocador gesto hacia el arquero alemán.

Después de marcar el penal que selló la victoria 2-1 ante Alemania, el neerlandés hizo un gesto de silencio y un palmetazo en la cara del portero rival, Jean Paul Danneberg.

A very very bad unsportmanshipby the Dutch players

This is completely not in the Olympic spirit.

If you win you can't tease the losing team

Very bad behaviour by the Dutch players

They won the gold medal 🥇 by beating Germany in shoot off#Hockey #Paris2024 #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/2p1a9RlcmN