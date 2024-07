La FIFA aplica una fuerte sanción a la selección de Canadá en los Juegos Olímpicos

La FIFA le descontó seis puntos a Canadá en el torneo femenino de fútbol de los Juegos Olímpicos y vetó a tres entrenadores por un año a raíz del escándalo de espionaje con drones.

El castigo incluye una multa de 200.000 francos suizos (220 millones de pesos aprox.) a la Federación de Fútbol de Canadá, en un escándalo que estalló durante París 2024. Dos asistentes fueron sorprendidos espiando con drones un entrenamiento el miércoles a Nueva Zelanda, su primer rival del torneo.

La entrenadora Bev Priestman, quien llevó al equipo al título olímpico en Tokio en el 2021, ya había sido suspendida por su federación y posteriormente fue removida del torneo olímpico.

Priestman y sus dos ayudantes implicados en el caso, Joseph Lombardi y Jasmine Mander, fueron vetados por un año de cualquier actividad futbolística.

Los jueces de la máxima autoridad del fútbol mundial encontraron que Priestman y dos de sus asistentes "eran responsables, cada uno, de comportamiento ofensivo y violar los principios del fair play".

Priestman y la Federación de Canadá podrían presentar una apelación a la sanción frente al panel olímpico especial en París del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

