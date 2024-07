Escándalo en París 2024: Canadá fue acusado de espionaje por Nueva Zelanda y expulsó a dos miembros del cuerpo técnico

El inicio del fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha estado exento de polémicas. Después de lo sucedido con Argentina vs Marruecos por la mañana, se reveló otro escándalo que involucra a las selecciones femeninas de Canadá y Nueva Zelanda.

El combinado oceánico se quejó con la unidad de integridad del Comité Olímpico Internacional asegurando que su entrenamiento había sido grabado por drones. Finalmente la entrenadora asistente Jasmine Mander y el analista de Canadá, Joseph Lombardi, fueron expulsados y enviados a su país.

Este martes el Comité Olímpico Internacional confirmó la acusación, luego de que Lombardi fuera detenido por autoridades francesas después de avisar el dron sobrevolando el entrenamiento de Nueva Zelanda. El comité canadiense entregó una disculpa formal a su símil neozelandés y también a la federación de fútbol de ese país.

El comité olímpico neozelandés y la federación dijeron que están "comprometidos a defender la integridad y la imparcialidad de los Juegos Olímpicos. En este momento la principal prioridad del NZOC es apoyar a las atletas del fútbol femenino de Nueva Zelanda y al equipo en general mientras comienzan su campaña".

Además de las expulsiones de la entrenadora asistente y el analista de Canadá, en un gesto de deportividad, la directora técnica Bev Priestman, presentó ante el Comité Olímpico de Canadá su decisión de no estar presente en la banca durante el partido contra Nueva Zelanda.

La DT señaló que "soy la máxima responsable de la conducta de nuestro equipo. Por consiguiente y para enfatizar el compromiso con la integridad, he decidido retirarme voluntariamente de la conducción del partido del jueves. En un espíritu de responsabilidad, hago esto teniendo en mente los intereses de ambos equipos para asegurar que todos sientan que se respeta el espíritu deportivo del juego".

To start: Bev Priestman will not coach Canada's opening soccer match of the Olympic Games; two staff members (including an assistant coach) are out and being sent home from Paris 2024. A full apology has been made.



There could be more fallout, there may not be.



What a mess. pic.twitter.com/QUNR48njcO