Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya tienen al primer deportista suspendido por dopaje

El judoca iraquí Sajjad Sehen, ha sido suspendido provisionalmente de París 2024 tras dar positivo por las sustancias prohibidas metandienona y boldenona, según ha informado la Agencia Internacional de Controles (ITA).

Este organismo ha indicado que se ha encontrado un resultado analítico adverso por dichas sustancias tras el control que se le realizó en París bajo el control y la gestión de resultados del Comité Olímpico Internacional (COI), según comunicó el laboratorio acreditado por la AMA de París.

La Metandienona, es un suplemento se utiliza principalmente para tratar enfermedades con pacientes que requieren un efecto anabólico, aumentar la síntesis de proteínas, y además un fortalecimiento en general.

Por otro lado la boldenona, estimula el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos (potencia androgénica). El efecto anabólico se debe a la retención de Nitrógeno, Potasio, Fósforo y Calcio, que en dosis terapéuticas se traduce en un aumento de peso, por incremento de la síntesis de proteínas y mayor desarrollo óseo y muscular.

The International Testing Agency (ITA) reports that a sample collected from Iraqi judoka Sajjad Ghanim Sehen Sehen has returned an Adverse Analytical Finding for anabolic androgenic steroids.



▶️ https://t.co/0bNFKWUJEe#KeepingSportReal pic.twitter.com/PiFEAwZ06K