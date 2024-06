PARÍS 2024: Dibu Martínez está dispuesto a pelearse con Aston Villa si no le dan permiso para ir a los Juegos

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, expresó que está dispuesto a pelear con su club, Aston Villa, para que le den permiso de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Martínez, que está concentrado con la 'Albiceleste' preparando la Copa América, instancia en la que en las últimas horas habló sobre Kylian Mbappé, que dijo era más difícil la Eurocopa que un Mundial, se refirió también a su opción de estar en París 2024, ya que su club se ha mostrado reacio a permitir que sus jugadores asistan.

"Es un deseo, quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Ellos no dejaron ir a ningún jugador de selección, no está cien por ciento dado. Siempre pongo a la Selección Argentina por delante, y si tengo que pelearme con el club, lo haré", disparó el guardameta sobre la situación.

El Dibu ya ganó con la Albiceleste el Mundial de Qatar el 2022 y la Copa América de Brasil el 2021, por lo que desea completar sus trofeos: “Mi sueño es ganar la medalla de oro”, presea que el seleccionado argentino ya consiguió en Atenas 2004 y Beijing 2008.