PARÍS 2024: Estados Unidos con LeBron James y sus estrellas de la NBA ya meten miedo

Las estrellas de la NBA son uno de los principales atractivos de los Juegos Olímpicos de París 2024, que si bien ya hay varios países que cuentan con estos astros del básquetbol, Estados Unidos sigue contando con el mayor contingente de ellos.

El seleccionado de las barras y las estrellas, desde que anunció que tomaría parte de la competencia con estrellas de su liga profesional, atrajo las miradas de su participación, en la que formará parte del grupo C junto a Serbia, Sudán del Sur y Puerto Rico,

Las figuras de la NBA con el término de la participación en sus respectivos equipos, en la competencia de Play Offs, se han ido incorporando como es el caso del joven talento de Minnesota Anthony Edwards y LeBron James, de los Lakers, quien va por su tercer oro olímpico, luego de los alcanzados en Beijing 2008 y Londres 2012, y ha demostrado en sus Redes Sociales su ardua preparación, porque París 2024 serán sus últimos Juegos.

