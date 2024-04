París 2024: Restan sólo 100 días para la mayor fiesta del deporte

El reloj debajo de la Torre Eiffel es muy claro en su cuenta regresiva, faltan 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, un número muy simbólico que nos habla que para esta fiesta multicultural de la actividad física prácticamente va quedando muy poco.

Son 44 disciplinas, más de 10 mil participantes y también miles de turistas que se congregarán en un evento de esta magnitud.

La espectacularidad que se la ha querido dar pasa por la ceremonia misma de la inauguración del próximo 26 de julio. Ésta no será en un recinto deportivo, será en el mismísimo río Sena, y que pretende mostrar un despliegue escénico y artístico sin precedentes, ya que contará con una “flotilla de barcos flanqueada a ambos lados por algunos de los edificios y joyas culturales más preciados del país”, según señala el sitio de los Juegos.

Además, y para hacer calzar la cifra, se pone como atractivo adicional que hay más de 100 lugares turísticos de interés que se podrán visitar.

El interés ha ido en aumento, más aún con el reciente encendido de la llama en Olimpia, fuego sagrado que llegará a Francia, específicamente a Marsella, el 8 de mayo. Y que con una finalidad de integración recorrerá también la Polinesia y las Antillas.

Pero la reciente situación de conflicto en medio oriente entre Irán e Israel, la guerra de Rusia y Ucranaia, como las habituales amenazas del Estado Islámico, ha puesto en alerta a las autoridades.

Sin ir más lejos, el medio France24 pone la nota de alerta sobre la seguridad, y reseña que el “Presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó la intención de mantener la idea inicial, aunque a la vez dio impulso a las especulaciones al apuntar que en caso de una amenaza importante existen unos ‘planes B y C’".

Será la primera vez que se admite la hipótesis, hasta ahora excluida por las autoridades, de que es posible que el acto tenga lugar dentro del Estadio de Francia, en Saint-Denis”.

En Francia no se desea que los Juegos puedan ser enlutados por una tragedia como en Berlín ’72 o Atlanta ’96. Por lo mismo “el Plan Vigipirate elevó recientemente el nivel a "Urgencia Atentado", después de un ataque en Moscú el 22 de marzo que ha reivindicado el Estado Islámico” señala el medio europeo.

Aún así el interés es creciente por decir presente en los Juegos Olímpicos y la capital francesa cada día cobra más colorido en dirección a la cita de los “cinco anillos”. De hecho ya los Campos de Marte y la Plaza de la Concordia dan cuenta que falta poco, solo 100 días. Los que se pasan volando.

100 jours pour partager ensemble la magie des Jeux !

La Flamme Olympique de #Paris2024 est en route 🔥

-

100 days to share the magic of the Games together!

The #Paris2024 Olympic Torch is on its way 🔥 pic.twitter.com/4svH0QO7Yk