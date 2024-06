¡Se demoraron un poco! Después de 124 años Comité Olímpico cambia una medalla

El adagio aquel es claro “la justicia tarda, pero llega”. Incluso muchas veces quien la busca no alcanza ver sus resultados y se encuentra bajo tierra. El deporte tiene algunas pruebas de ello, como por ejemplo es el caso del tenista argentino Guillermo Vilas que pese a las múltiples negativas de la ATP busca que le reconozcan como número uno del mundo en el año 1977, donde ganó 16 títulos, nadie lo igualó, pero por un método de medición existente en ese tiempo sólo fue dos del mundo.

En Chile, el equipo de Colo Colo 73’ reclama que fue despojado de la Copa Libertadores por fallos polémicos contra Independiente de Avellaneda, y así lo han sostenido durante décadas distintos jugadores de ese plantel como Carlos Caszely y Leonardo Véliz, que hasta tienen pensado recurrir a la Conmebol.

En los Juegos Olímpicos pasa algo similar. Aunque el Comité Internacional (COI) tiene a enmendar errores, y en las últimas horas lo hizo nuevamente, ya que en la cita olímpica de París 1900 en el ciclismo, en la prueba de 25 kilómetros, Lloyd Hildebrand se adjudicó la medalla de plata. Él era ciudadano británico, pero creció y competía en clubes de Francia, por lo que se alegó que esa medalla no correspondía al Reino Unido. Y luego de 124 años el COI les dio la razón, reasignó la presea, se la otorgó a Francia y desde hoy las bases de datos tienen que cambiar el medallero histórico de los Juegos… Tardaron, pero cumplieron.

The IOC has agreed to rectify its historical records to reflect the fact that a silver medal from the Olympic Games Paris 1900 will now be credited to France rather than Great Britain. This was approved today by the IOC EB.



