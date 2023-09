Simone Biles confirmó que apunta a los Juegos Olímpicos de París 2024

Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia de Estados Unidos, anunció este jueves su voluntad de competir en los Juegos de París 2024 después de regresar a las pistas el pasado agosto con dos exhibiciones dominantes tras dos años de ausencia.

"En este momento diría que ese es el camino que me gustaría seguir (competir en París 2024)", dijo en la cadena NBC.

En su comparecencia en directo en la televisión estadounidense, una periodista preguntó a Biles, con tono de broma, si debería apostar cinco dólares sobre su participación o sobre su ausencia en París 2024.

"No me importaría si los pusieras en el sí", dijo sonriendo Biles.

Biles, de 26 años, reapareció con victoria el pasado 5 de agosto en el US Classic de Chicago (Illinois) e hizo historia el 27 de agosto al conquistar su octavo título nacional en San José (California). En ese momento, cuando fue preguntada sobre sus intenciones de participar en los Juegos de París, Biles no había contestado y había pedido tiempo.

A nivel deportivo, fue un regreso espectacular para Biles, que no competía desde 2021 en los Juegos de Tokio, cuando se retiró en medio de la competición por unos problemas personales.

Renunció a los ejercicios de individual, suelo, salto y asimétricas tras sufrir un episodio de twisties, una desconexión entre mente y cuerpo.

Regresó a la competición en esos mismos Juegos para realizar el ejercicio de barra, que le entregó la medalla de bronce.

"Me tengo que cuidar un poco más, escuchar a mi cuerpo un poco más respecto a lo que hacía antes", reconoció Biles.

Consideró que en su proceso de recuperación le ayudó el hecho de tener "mucha confianza" en su entrenador y compañeras y "sobre todo" en sus propias habilidades.

"Ahora siento que todavía dudo un poco de mí, pero sigo con terapia para asegurarme que todo vaya bien", dijo.

Simone Biles has her sights set on the #ParisOlympics! 🇫🇷



(via @TODAYshow)pic.twitter.com/lfcydmL9zh