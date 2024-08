Simone Biles dominó la final del All Around y alcanzó un hito en París 2024

Monumental. Así se puede calificar la actuación que expuso este jueves la estadounidense Simone Biles en el All Around de la gimnasia artística en París 2024, y que le otorgó su segunda medalla de oro en su participación en estos Juegos Olímpicos.

En una dominante presentación la gimnasta de 27 años y la mayor exponente de este deporte en la actualidad dominó la prueba con un registro de 59,131 puntos, sacándole una ventaja de 1,199 a la brasileña Rebeca Andrade (57,932), subcampeona olímpica. En tanto, el tercer lugar lo ocupó la también norteamericana Sunisa Lee (54,465 ptos), quien fuese oro en Tokio 2020.

A pesar de que tuvo algunas complicaciones en las barras, Biles corrigió y sobre todo en los últimos dos aparatos sacó todo su potencial para relegar el impulso de Andrade, que estuvo muy cerca de alzarse como ganadora hasta la mitad de este All Around.

Simone Biles wins the women's individual all-around gold at Paris 2024! 🥇 She joins the exclusive club of two-time Olympic all-around champions, alongside Larisa Latynina and Vera Caslavska!

Simone, you've made history once again! 🔥 #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/OtI5YC7ybc