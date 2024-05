Tania Zeng reveló su GRAN PRESIÓN antes de clasificar a los Juegos Olímpicos

La tenimesista chilena (de origen chino) Tania Zeng dio detalles de sus sensaciones previas y posteriores a su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Tía Tania" dialogó con nuestro sitio Al Aire Libre y confesó el gran estrés antes de conseguir el objetivo deportivo más importante de su carrera, en el Preolímpico de Lima.

Las "fuertes" sensaciones de Tania Zeng

Zeng manifestó en primera instancia la emoción por lograr su boleto a París: "El sueño que tuve durante mucho tiempo es ir a los Juegos Olímpicos, o sea, no es menor, voy a ir a las Olimpiadas, ¿quién no quisiera? Y más para mi edad y a esta altura poder clasificar es una sensación muy fuerte, muy grande, una emoción muy gigante, no pude aguantar las lágrimas porque estaba muy, muy feliz, muy contenta que pude lograr esa meta. Las lágrimas eran por la clasificación, pero también por todo el camino recorrido".

"Es una recompensa para todo el tiempo de trabajo, no es fácil, yo entreno todos los días y a veces tengo dolor, hay que aguantar los dolores, a veces estoy muy cansada, pero igual aguanto para terminar los entrenamientos. Yo creo que todo el trabajo y la lucha psicológica se juntó para lograr esto".

Sobre el estrés que vivió antes de la competencia señaló: "Después de los Juegos Panamericanos (Santiago 2023), mi meta eran los Juegos Olímpicos, pero eso no es solamente decirlo. No di por sentada la clasificación, fui paso a paso y fue difícil porque en la primera ronda yo perdí en la semifinal. Entonces en la segunda ronda, pensé: 'Esta es mi última oportunidad, no hay más, no hay más ni futuro ni nada, no hay más. Entonces, la presión que había en ese momento era muy fuerte".

"Esa presión es por el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de todos los jugadores. Entonces yo decía: 'Ya estoy cerca, ya no tengo más oportunidad. Esa es la presión para mí. 'Si no es ahora, nunca más'. Entonces, esa es la presión. No podía dormir los dos días de competencia. Primero jugaba una llave y segundo día jugaba dos llaves y ya a la final. No soy una jugadora nerviosa, pero estos dos días no podía quedarme dormida pensando y cómo voy a jugar, cómo voy a hacer, cómo voy a esto y lo otro", sentenció sobre el tema.

El apoyo familiar para Tania Zeng

Zeng también confesó que tras la conquista en el Preolímpico de Lima "lo primero que quería era abrazar a mi esposo, pero él estaba afuera de la barrera. Pero igual allá de lejos me miro y me acompañó en la satisfacción de que ya había llegado ese momento. No se puede explicar, a veces se ve tan lejos, pero es realidad. Por eso no aguanté el llanto".

También valoró el apoyo de sus cercanos: "Sí, es muy importante para mí, un pilar muy fuerte para mí, porque ha estado en todo el camino conmigo. Siempre me dice que no piense cosas negativas. Que luche, que mantenga la calma porque los jóvenes son más nerviosos, entonces hay muchas palabras que me dejan muy tranquila. Mis hijos también están pendientes de todos mis partidos, y dándome ánimo. Ellos siempre dicen que se sienten muy orgullosos de mí y yo me siento muy satisfecha escucharlos decir eso. Estoy muy feliz en la familia que tengo"

Finalmente, comentó que no tiene una meta ambiciosa en la cita de los anillos: "No he pensado mucho, pero lo voy a disfrutar, día a día allá en la villa, voy a ver todos los partidos que puede haber en el alto nivel de tenis de mesa. Pero una medalla va a ser muy difícil".

¿Cuándo se disputan los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comienzan el 26 de julio y finalizan el 11 de agosto en la capital francesa.

Todos los detalles estarán disponibles en la cobertura de AlAireLibre.cl.