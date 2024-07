Violador condenado a cuatro años de cárcel será rival de los primos Grimalt en París 2024

La previa de los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha estado exenta de polémicas. La noticia que más han destacado los medios de comunicación, tiene que ver con la participación de un hombre que fue condenado por violación y representará a Países Bajos en el vóleibol playa.

Se trata de Steven van de Velde, deportista neerlandés que será rival de Chile en la disciplina, y que recibió una condena de cuatro años de cárcel por tres delitos de violación contra una menor de 12 años. Él entonces hombre de 19 años conoció a la menor por Facebook y posteriormente viajó a Gran Bretaña para encontrarse con la víctima en su casa mientras su madre estaba ausente.

Van de Velde fue capturado en el mismo país, pero fue extraditado a Países Bajos donde sólo cumplió un año de la pena y retomó su carrera deportiva. Cabe mencionar que los tres delitos de violación, fueron admitidos por él.

Este caso ha escalado al punto en que el Comité Olímpico Internacional se refirió a él, sin embargo, quiénes más han levantado la alerta han sido organizaciones de defensa de atletas que han sido víctimas de abusos.

La exnadadora olímpica, la brasileña Joanna Maranhão, coordinadora de la Red de Atletas para la Seguridad en el Deporte es una de las figuras que ha posicionado el tema. En un comunicado el ente mencionado comentó que todo atleta olímpico debe firmar una declaración de derechos y deberes y un punto establece que los deportistas se comprometen a "actuar como un modelo a seguir" y van de Velde no cumple ese deber.

🚨 The IOC should prohibit 🇳🇱Dutch volleyball player Steven van de Velde, a convicted child sex offender, from participating at #Paris2024 . Statement by the Sport & Rights Alliance Athletes Network for Safer Sports, @survivorsarmy , & @kyniskaadvocacy ⤵️ https://t.co/SAp3Pc1YTq pic.twitter.com/6tTWJaWRQm

El COI se desmarcó de la situación y aseguró que la elección de los atletas es responsabilidad de cada comité nacional, aunque según Marca, fuentes argumentan que una vez que el atleta calificado y seleccionado, el Comité Olímpico Internacional se reserva el derecho de no enviar una invitación al atleta en cuestión.

A una semana del inicio de los Juegos Olímpicos, esa fue la única respuesta del COI. Pese a que han salido a la luz otras polémicas como la no autorización a que la madre de la atleta Rayssa Leal de 16 años se quede con ella en la Villa Olímpica.

There are never winners when it comes to CSA, children just lose in the battles against them & the current story facing the largest sporting event in the world, that a convicted child rapist will be taking part @Paris2024 @Olympics #vandevelde #campaigner pic.twitter.com/5lBdZ6ikFX