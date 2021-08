Esteban Bustos denunció irregularidades en su eliminación en el salto ecuestre del pentatlón

El deportista nacional Esteban Bustos se mostró muy frustrado tras su participación en el pentatlón moderno los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que denunció irregularidades en su eliminación en la competencia de salto ecuestre, luego de que se le cortara una rienda.

En una declaración en su cuenta de Instagram, que después refrendó en diálogo con el Team Chile, Bustos expresó que "en Pentatlón no conocemos al caballo con que debemos competir. Me lo pasan con el bocado, la montura y el estribo. Uno espera que, conociendo el estándar de Juegos Olímpicos, la implementación sea la adecuada".

"Desde el comienzo nos pasaron cosas extrañas: el mandil del caballo venía con la bandera de China, no se aseguraron los estribos y la cincha estaba suelta. Sobre las riendas, es imposible saber a priori si una rienda se va a cortar, y pasa una vez en un millón", añadió.

"En el calentamiento me sentí bien, y en la competencia partí muy bien. Estaba llegando al final del recorrido con solo una penalización, me faltaban dos obstáculos cuando se cortó la rienda. Es más difícil manejar un caballo sin rienda que un auto sin manubrio. Empecé a gritar que se había cortado, pero me tocaron la campana de eliminación", siguió en la misma línea.

Además, reveló que "hicimos un reclamo formal, primero por la mala implementación, pero nos dijeron que es responsabilidad del jinete. Pero luego reclamamos porque nos eliminaron sin cumplir ninguno de los tres requisitos que están establecidos: rehusar cuatro veces, caerse dos veces o demorarse más del doble del tiempo establecido. Este reclamo fue rechazado incluso antes de la de deliberación formal del jurado, donde uno de ellos me dijo de muy mala manera que no había posibilidad de que yo volviera a competir".

"Me siento muy desilusionado de los valores que supuestamente están detrás de los Juegos Olímpicos. Creo que si esto le pasa a una potencia mundial no hubiera recibido el mismo trato", añadió con frustración.

Finalmente expresó que "lo que más me duele y me frustra es que esto arruina muchos años de preparación, no solo mía, sino que del equipo que me acompaña. Son nueve años los que llevo preparándome para estos Juegos. Lo que pasó no sólo repercute en el tiempo que ha pasado, también tiene un efecto en las generaciones más jóvenes, que quieren ser pentatletas y sueñan con llegar a unos Juegos Olímpicos. Esto afecta a un país completo".

Bustos terminó rezagado en la posición 36 de la competencia de pentatlón moderno.