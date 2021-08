La cuestionada actitud antideportiva en el Maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Una cuestionada actitud antideportiva se produjo este domingo en el Maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que el atleta francés Morhad Amdouni lanzó al piso gran cantidad de botellas de agua para evitar que sus contrincantes se hidrataran, tomando él la única que no cayó.

La acción se produjo en el kilómetro 28 (de 42), cuando en un punto de hidratación, Amdouni realizó el mencionado acto reprochable desde el punto de vista del Fair Play, sobre todo tomando en cuenta los 28 grados y el 70 por ciento de humedad que había en Sapporo, ciudad japonesa donde se llevó a cabo la competencia.

El australiano Ben St Lawrence, participante de los 10.000 metros en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, compartió el video en sus redes sociales y preguntó a sus seguidores: "¿Sus pensamientos sobre Amdouni tirando toda una fila de botellas antes de agarrar la última?", lo que generó gran cantidad de críticas para Amdouni.

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW