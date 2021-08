La selección brasileña se llevó duras críticas de sus pares del equipo olímpico en Tokio 2020

La selección brasileña de fútbol se quedó con el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un aporte para nada despreciable para las 21 preseas en el medallero del país sudamericano. Sin embargo, el festejo de la "Verdeamarelha" se llevó duras críticas de parte de sus pares de la delegación que participó en el certamen, todo por la vestimenta que exhibieron en la ceremonia de premiación.

Es que el "Scratch" se subió al podio para recibir la medalla vistiendo la camiseta propia de la selección, evitando ponerse la indumentaria diseñada por el Comité Olímpico de Brasil (COB) para la ocasión, y que de hecho usaron los atletas que fueron premiados en las distintas disciplinas.

Al respecto, el COB emitió un comunicado en el que expresó "su repudio con la actitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de los jugadores de la selección de fútbol durante la premiación del torneo masculino".

"Por el momento, las energías del Comité están totalmente enfocadas en mantener el trabajo que resultó en la mejor participación brasileña en la historia de los Juegos Olímpicos. Por esta razón, solo después de la finalización de los Juegos, la COB hará públicas las medidas que se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, otros atletas y nuestros patrocinadores", agregan.

Junto con las críticas del comité, se unió la del nadador Bruno Fratus, que ganó el bronce en la prueba de los 50 metros libres. "El mensaje (de la selección de fútbol) fue claro: no son parte del equipo y no les importa. También están completamente alineados y desconectados de las consecuencias que esto puede generar en innumerables deportistas que no son millonarios como ellos", criticó en sus redes sociales.