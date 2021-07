Nadador que no quiso vacunarse antes de los Juegos se negó a usar mascarilla

El nadador estadounidense Michael Andrew, de 22 años, que se negó a vacunarse antes de los Juegos Olímpicos, causó polémica al llegar a la zona mixta sin mascarilla.

Tras ser quinto en los 200 metros combinados y cuarto en los 100 metros pecho, Andrew fue denunciado por varios periodistas que se encontraban trabajando en el lugar dado que va en contra de las solicitudes del Comité Olímpico Internacional, que dijo que podría aplicar una advertencia a los atletas que no cumplan con el protocolo en contra del covid-19.

A pesar de todos los protocolos de lucha contra la pandemia de Covid-19 para los Juegos Olímpicos de Tokio, en la Villa Olímpica hay cierta relajación en el uso de barbijos.

La organización anunció en las últimas horas que el número total de casos de Covid-19 en personas vinculadas a los Juegos Olímpicos llegó a 225, con 27 nuevas contaminaciones, entre ellos tres atletas dando positivo.

Michael Andrew, the highest profile unvaccinated American Olympian, refused to wear a mask in the mixed zone. Every other US swimmer I’ve seen all week has worn one. pic.twitter.com/xwVFJGpkmL