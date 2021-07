Richarlison: "Si Brasil gana la medalla de oro, me haré mi primer tatuaje"

El atacante de la selección brasileña de fútbol Richarlison confesó que fue su compatriota Neymar quien lo convenció de llevar la camiseta número '10' y adelantó que si ganan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En una entrevista publicada en el portal web de FIFA, el futbolista de Everton confesó que, cuando recibió la llamada del seleccionador olímpico, André Jardine, tenía a su lado a Neymar, quien le sugirió que pidiera la 10 que han llevado jugadores como Pelé, Ronaldinho y el propio astro del PSG en lugar de su habitual número 7.

"Quiero ver si eres capaz de soportar la carga de ser el 10", le dijo Neymar, mientras estaban con Brasil en la disputa de la Copa América.

"Me ha contado (Neymar) muchas veces la euforia de ganar el oro olímpico en Río y desea con todas sus fuerzas que Brasil vuelva a colgarse el oro en Tokio", expresó Richarlison.

Respecto a lo que significaría ganar el oro olímpico, el mediocampista de 24 años aseguró que hacer historia representaría mucho para él y que habría que conmemorar el momento. "Nunca me he planteado hacerme un tatuaje, pero si Brasil gana la medalla de oro, me haré uno seguro", finalizó.