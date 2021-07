Transmisión fue criticada por comentarios machistas en duelo del fútbol femenino olímpico

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han tenido gran atención gracias al fútbol femenino, que tuvo incluso la participación de la selección chilena. Gracias a ello, es que también se han evidenciado situaciones fuera de lugar, como la de una transmisión que fue criticada por los comentarios machistas realizados en medio del duelo que tuvieron Estados Unidos y Países Bajos en los cuartos de final.

El canal apuntado fue Eurosport, que recibió reprimendas por frases como "Es difícil ver un partido de mujeres y decir 'qué bien han jugado en el día de hoy".

Otro de los comentarios apuntaron al desarrollo del encuentro entre las norteamericanas y las "Tulipanes". "Y estas son las campeonas del mundo y las subcampeonas...", dijeron por lo mostrado en cancha.

El duelo finalmente terminó favoreciendo a Estados Unidos en los lanzamientos penales, lo que no quitó el desagradable momento denunciado en redes sociales.

Hola @Eurosport_ES me gustaría saber si estos comentarios en el partido Países Bajos-EEUU (justamente en la última jugada previa a la prórroga) son aceptables. Si no os interesa el fútbol femenino no los emitáis. Además es un comentario propio de quién no ve fútbol femenino pic.twitter.com/Ewm46cKKpU