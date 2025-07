Stephanie Vaquer brilla en SmackDown con otra victoria dominante

Stephanie Vaquer sigue haciendo historia en la Lucha Libre internacional. Esta vez, fue parte del show de SmackDown del 18 de julio, donde enfrentó a Alba Fyre y logró una contundente victoria. La chilena, que días antes había aparecido en RAW para ayudar a Nikki Bella, se posiciona como una figura fuerte frente a la facción The Secret Hervice, incluso sin respaldo.

💥 ¿Cómo fue la victoria de Stephanie Vaquer en SmackDown?

La chilena venció con autoridad a Alba Fyre en la marca azul. Vaquer viajó especialmente al show de SmackDown y se impuso en su combate con gran técnica y presencia física. La lucha tuvo intensidad, pero fue resuelta con claridad por la nacional, quien dejó sin reacción a su rival.

👊 ¿Qué pasó con The Secret Hervice tras la pelea?

Piper Niven intentó intervenir pero Vaquer la sacó del ring sin ayuda.

Chelsea Green no estuvo presente, supuestamente por negarse a viajar con un pasaje económico. Sin embargo, Niven representó a The Secret Hervice tras la pelea, intentando atacar a Vaquer. La chilena no solo evitó el Vader Bomb, sino que también la expulsó del ring, demostrando que no necesita refuerzos para imponerse.

🎬 ¿Cuál fue el origen de la rivalidad entre Vaquer y The Secret Hervice?

Todo comenzó cuando Stephanie Vaquer ayudó a Nikki Bella en RAW. Vaquer apareció en el programa rojo para socorrer a la histórica luchadora, lo que generó tensión inmediata con la facción The Secret Hervice. Esta historia ahora continúa en SmackDown, con la chilena ganando espacio y respeto en ambas marcas.

El anuncio de la pelea de Vaquer. Foto: Instagram

🔳 ¿Quién es Stephanie Vaquer?

Ana Stephanie Vaquer González es una luchadora chilena de 32 años oriunda de San Fernando, con una ya exitosa trayectoria en la lucha libre a nivel mundial.

La exponente nacional ya ha tenido pasos por empresas como el CMLL en México y participaciones en otras de las más importantes promociones del planeta como NJPW en Japón y AEW en los Estados Unidos, hasta su llegada definitiva a WWE en julio de 2024.

