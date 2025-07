Stephanie Vaquer triunfó en Evolution y tendrá una lucha por el título mundial femenino de WWE

Una noche monumental fue la que vivió Stephanie Vaquer este domingo al triunfar en la batalla real de Evolution 2025, lo que le permite a la luchadora chilena ir por un combate titular en el próximo gran evento de WWE, el cual se llevará a cabo el próximo mes de agosto en Francia.

Stephanie Vaquer fue una de las protagonistas de la batalla real que tomó parte en Evolution, donde se lució en el ring junto a un montón de otras destacadas luchadoras como Nia Jax, Lash Legend, Chelsea Green, Zelina e incluso las experimentadas Natalya y Nikki Bella, entre varias otras.

En definitiva, La Primera se quedó con la victoria en esta lucha al lograr eliminar en último lugar a Lash Legend aplicándole su Devil Kiss, por lo que se quedó con el boleto directo para luchar por el título mundial femenino de WWE, una de las máximas preseas de la división femenina.

"You will remember my name forever..." @Steph_Vaquer has a message for the entire WWE Universe 👏 pic.twitter.com/xps0aZ1SWK